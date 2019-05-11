Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о ЕвромайданеРИА Новости вчера в 14:04
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
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Политика
Пушков заявил, что Гуайдо не оправдал надежд Запада
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо пока не оправдал надежд Запада.
Обновлено вчера в 21:57
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Музыка
В Кузбассе в честь Дня Победы массово запустят воздушные шарики
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Наука
Создан новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью
Виртуальные деньги нового типа, концепция которых была разработана профессором Кембриджского университета Эдрианом Кентом, являются более безопасными, чем криптовалюты, основанные на технологии блокчейн.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Инфляция на Украине в апреле составила 1%, в годовом выражении ускорилась до 8,8%
Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории
«ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.
Обновлено вчера в 00:45
Общество
Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки
Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено 09 мая в 12:05
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Японии открывается встреча министров сельского хозяйства стран G20
В субботу японская сторона, выступающая организатором встречи G20, проведет двусторонние переговоры с министрами сельского хозяйства США и Великобритании.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:45
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Победившая рак Наталья Сенчукова: «Я постоянно на связи с онкологом»
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СМИ сообщили о смерти Сергея Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Обновлено 09 мая в 13:22
Экономика
В КНР оценили возможность спада экономики из-за США
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прокомментировал возможность спада китайской экономики из-за торговых противоречий с США.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы
Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:26
Хоккей
Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено вчера в 09:25