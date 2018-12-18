«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.

Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки

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