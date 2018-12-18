Происшествия
Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки
Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взяткиRT на русском03:04
«Начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области задержана во вторник в аэропорту Самары после получения 10 млн рублей из 15 млн предполагавшихся», — рассказали агентству.
RT на русском03:04
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Происшествия
В Кузбассе горит торговый центр
Обновлено в 01:43
Происшествия
Мамаев выплатил избитому водителю 500 тысяч рублей
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев по собственной инициативе выплатил пострадавшему во время потасовки водителю сотрудницы Первого канала Виталию Соловчуку 500 тысяч рублей компенсации, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Подольске на территории завода «Зингер» загорелся склад
В Подольске на территории завода «Зингер» загорелось складское помещение на площади 300 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Российский сухогруз сел на мель у берегов Великобритании
Обновлено в 04:14
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество
Отправление и прибытие поездов на Казанский вокзал Москвы задерживается в связи с отключением электричества во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 01:44
Происшествия
Новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Калуге
Полиция проводит проверку по факту обнаружения новорожденного ребенка в мусорном баке в Калуге.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек
В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал, сообщили во вторник в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Число отравившихся в поселке Ростовской области возросло до 42
Обновлено в 03:13
Происшествия
На Урале обнаружены останки известного советского авиаконструктора
В Свердловской области поисковики нашли останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего при крушении самолета в мае 1942 года.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Грабители забрались в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе
16 декабря около полуночи двое неизвестных ограбили дом американского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Развратителя петербургских школьниц задержали в Челябинске
17 декабря сотрудники полиции задержали подозреваемого в Челябинске, по месту регистрации, и доставили в Петербург.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
В Югре сгорело два дома, пострадали 10 человек
В Югре сгорели два 16-квартирных дома в посёлке Талинка Октябрьского района.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву стало плохо в суде
Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, стало плохо с сердцем в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Кубани арестовали директора цирка, где львица напала на девочку
Суд заключил под стражу директора цирка шапито, в котором 28 октября львица набросилась на девочку во время выступления в Успенском районе Об этом рассказал 18 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
Обновлено в 03:58