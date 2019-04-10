Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счетаКоммерсантъ 05:09
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Круговая порука. Почему наша элита зарабатывает здесь, а хранит деньги там?
Аргументы и Фактывчера в 17:04
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Кино
Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»
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Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
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Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
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Общество
Россиянин отказался от пересадки головы
Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.
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Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Общество
В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга
Октябрьский райсуд Архангельска оштрафовал семерых участников несогласованной акции протеста против строительства полигона «Шиес» в Архангельской области, на котором планируется складировать мусор из Москвы.
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Футбол
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
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Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
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Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят
В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.
Обновлено в 00:03
Политика
Путин прокомментировал возможность своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума оценил перспективы своего визита в Соединённые Штаты, ссылаясь на произведение Ильфа и Петрова "12 стульев".
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Технологии
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
Обновлено в 05:47
Общество
Блогер впервые подал иск о защите репутации
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
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Крис Смоллинг: «Игроки „МЮ“ были счастливы после жеребьевки»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал, что в команде были рады получить в соперники именно каталонский клуб.
Обновлено в 02:26
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
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Общество
На Аляске впервые пройдет «Бессмертный полк»
Обновлено в 03:09
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, призвала журналистов задуматься о своей карме.
Обновлено в 06:04
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Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400
Обновлено в 05:33
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил появившиеся на Украине билборды, на которых действующий президент республики Петр Порошенко противопоставляет себя российскому лидеру Владимиру Путину во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 05:15