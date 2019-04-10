Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счетаКоммерсантъ 05:09
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Япония потеряла истребитель пятого поколения F-35
9 апреля Силы самообороны Японии потеряли истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает японское новостное агентство NHK.
Обновлено вчера в 09:09
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00
Политика
Польша продолжает переживать катастрофу под Смоленском
Среда у президента Польши Анджея Дуды расписана с утра до позднего вечера под мероприятия, посвященные 9-й годовщине авиакатастрофы под Смоленском польского самолета, в которой погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского с супругой.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
На оранжевой ветке московского метро произошло задымление
По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Здоровье
Россияне испугались заразиться ВИЧ через комаров и посуду
Каждый шестой россиянин уверен, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый считает, что вирус передается через общую посуду.
Обновлено в 03:12
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Пелагея вместе с двухлетней дочкой пришла поддержать мужа на хоккей
На фанатской страничке певицы в Instagram появилось сразу несколько снимков, где исполнительница запечатлена на трибунах и очень переживает за команду своего мужа.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева
В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах
Совет Федерации принял законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.
Обновлено в 06:28
Кино
Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»
Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа
Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.
Обновлено в 05:46
Общество
Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче
Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Политика
Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Спорт
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48