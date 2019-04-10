Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счетаКоммерсантъ 05:09
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Арестованный Михаил Абызов пытался спрятать от следователей свои сбережения
Первое антикоррупционное05:44
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