Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счетаКоммерсантъ 05:09
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Арестованный Михаил Абызов пытался спрятать от следователей свои сбережения
Первое антикоррупционное05:44
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено в 07:43
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Экономика
Россияне остались без салата «Цезарь»
В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».
Обновлено в 03:24
Футбол
Стало известно, кто возглавит мёнхенгладбахскую «Боруссию»
Главный тренер "Ред Булл Зальцбург" Марко Розе летом возглавит мёнхенгладбахскую "Боруссию".
Обновлено в 08:34
Общество
Россияне заинтересовались саморазвитием
Большая часть россиян проинформирована о существующих в стране проектах саморазвития и готова в них участвовать.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Экономика
Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров
Совкомбанк купил 25% компании, занимающейся роботизацией call-центров на основе искусственного интеллекта, в операционном управлении компанией кредитная организация участвовать не будет, говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 07:46
Космос
Астрофизики впервые показали изображение черной дыры
Участники проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали изображение черной дыры.
Обновлено в 09:12
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Блогер Илья Варламов написал на своей странице в «Живом Журнале», что руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Коноплев прокомментировал его репортаж про мусор в этом районе.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Кино
Сценарист Тима Бёртона пишет приквел «Бриолина»
Компания Paramount объявила о запуске в производство приквела легендарного мюзикла "Бриолин".
Обновлено в 08:41
Наука
Обнаружены обломки древнего корабля в Анталье
Группа ученых, исследовавших морское дно рядом с турецкой провинцией Анталья, обнаружила обломки древнего корабля, примерный возраст которого более трех тысяч лет.
Обновлено в 01:08
Политика
Российский газ захотели перевозить на атомных подводных лодках
Перевозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути можно с помощью атомного подводного флота России, считает глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Обновлено в 07:41
Политика
Мэр Черкасс пригрозил Порошенко демонтировать его билборды с Путиным
Напомним, 9 апреля на Украине появились агитационные газеты и билборды за президента Петра Порошенко, на которых, кроме действующего президента Украины, изображен президент России Владимир Путин.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Представлены три новые мобильные платформы от Qualcomm
Еще в платформу Snapdragon 730 интегрировали четвертое поколение движка Qualcomm AI Engine, а он обеспечит более высокую производительность в работе систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:27
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи
Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Дизайнеры портала «Колеса.ру» решили преобразить эту модель, взяв основные дизайнерские особенности у Chevrolet Camaro последнего поколения.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол
Инвентарь Александра Головина в Steam стоит почти 2 млн рублей
Стоимость вещей CS:GO и Dota 2 в инвентаре футболиста Александра Головина составляет почти 2 млн рублей.
Обновлено 08 апреля в 14:43
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин обсудит с кабмином систему обращения с отходами
Организация займётся созданием единой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Компания Hyundai превратила смартфоны в ключи зажигания
Обновлено в 03:05
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45