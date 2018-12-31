с чего всё началось

В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».

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