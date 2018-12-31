Происшествия

Следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске не обнаружено
НТВ
вчера в 16:36

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».
НТВвчера в 16:36
Светлана Петренко
В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.
— Светлана ПетренкоNews.ru вчера в 16:53
с чего всё началось
В официальном сообщении Следственного комитета, которое было опубликовано
 вечером 1 января, указывается, что ведомство отрабатывает все возможные версии произошедшего.
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