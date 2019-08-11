Происшествия

Следком сообщил о выписке ВасильеваВести.Ru 11:39

Режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, попавшего в реанимацию прямо из изолятора временного содержания, выписали из больницы, сообщил Следком РФ. 43-летнего мужчину задержали по делу о массовых беспорядках 27 июля.
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Задержанного по делу о беспорядках в Москве выписали из больницы

RT на русском11:55

СКР сообщил о выписке из больницы фигуранта дела о беспорядках Васильева

Коммерсантъ11:50

Режиссера Васильева перевели из реанимации в стационар изолятора

ТАСС12:30

СК сообщил о выписке из больницы фигуранта дела о беспорядках Васильева

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Интерфакс11:07

СК объявил о выписке из больницы подозреваемого в «массовых беспорядках» режиссера Васильева

Медиазона11:06

Адвокат Дмитрия Васильева отвергла сведения о том, что фигурант дела о массовых беспорядках был выписан из больницы

Эхо Москвы12:02
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