Происшествия
Следком отрицает знакомство Бастрыкина с АрашуковымАргументы и Факты - Ставрополь вчера в 10:06
Председатель следкома РФ Александр Бастрыкин отдыхал со своей семьёй в гостинице Арашуковых, но не встречался с сенатором или его семьёй СК РФ опроверг слухи о знакомстве главы ведомства Алексанлра Бастрыкина с Рауфом Арашуковым, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Другие распространяемые в сети Интернет фотографии председателя СК России Александра Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. И замечу, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России.
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