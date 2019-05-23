Футбол
«Славия» выиграла Кубок Чехии и оформила золотой дубльSoccer.ru 17:33
"Славия" одержала победу над "Баником" (2:0) в финальном матче Кубка Чехии. Пражская команда также выиграла чемпионат страны и тем самым впервые за 77 лет оформила золотой дубль. Один из голов в кубковой встрече забил полузащитник Томаш Сучек, которого пресса связывает с московским "Спартаком".
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Космос
NASA планирует отправить микроорганизмы на солнечную орбиту
В 2020 году космическое ведомство NASA планирует запустить в космос клетки дрожжевых грибков.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Политика
Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
Обновлено в 07:41
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Хоккей
Дадонов вышел на пятое место в сборной России по очкам на ЧМ
Нападающий сборной России Евгений Дадонов забросил шайбу в заключительной матче группового этапа ЧМ-2019 против команды Швеции (7:4). 30-летний форвард довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов и вышел на общее пятое место среди игроков нашей сборной в данных турнирах, сообщает пресс-служба ФХР.
Обновлено в 09:10
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Наука
Вода на Луне формируется под действием солнечного ветра и микрометеоритов
В новом исследовании команда ученых под руководством Чена Чжу (Cheng Zhu) провела в лаборатории эксперименты, в ходе которых образцы камней, имитирующих лунный реголит, были подвергнуты бомбардировке ионами тяжелого водорода, имитирующими солнечный ветер, с одновременным разогревом камней при помощи лазера – для имитации эффекта столкновений микрометеоритов с поверхностью Луны.
Обновлено 20 мая в 22:28
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Автоспорт
Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой
Квалификация предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако может оказаться дождевой, сообщает Planet F1.
Обновлено в 10:38
Авто
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer.
Обновлено в 13:01
Политика
Канада до конца июня заберет свой мусор с Филиппин
22 мая президент Филиппин Родриго Дутерте поручил правительству нанять частную судоходную компанию, чтобы доставить оставшиеся 69 контейнеров с мусором в территориальные воды Канады.
Обновлено в 18:59
Политика
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Здоровье
В Волгограде обновление детских поликлиник помогает сократить очереди
Создать новые зоны для отдыха помогла также федеральная программа «Улучшение материально-технической базы детских поликлиник».
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли
Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
Обновлено в 07:59
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено в 16:33
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Футбол
Юнес Намли перешел в «Краснодар»
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «ПЕК Зволле» Юнеса Намли. 24-летний хавбек присоединится к клубу в июне.
Обновлено в 08:27
Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставку
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Навка сверкнула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прошлась по красной дорожке 72-го Каннского кинофестиваля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56