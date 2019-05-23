Футбол
«Славия» выиграла Кубок Чехии и оформила золотой дубльSoccer.ru 17:33
"Славия" одержала победу над "Баником" (2:0) в финальном матче Кубка Чехии. Пражская команда также выиграла чемпионат страны и тем самым впервые за 77 лет оформила золотой дубль. Один из голов в кубковой встрече забил полузащитник Томаш Сучек, которого пресса связывает с московским "Спартаком".
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Армия и оружие
СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных
Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысю военнослужащих.
Обновлено в 17:59
Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 20:02
Общество
Минпросвещения РФ представило новые правила выявления одаренных детей
Новый проект правил по выявлению и сопровождению одаренных детей поможет более эффективному выявлению одаренных детей, сообщает пояснительная записка к проекту, опубликованная 22 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 19:53
Политика
Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток
Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США
Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Кино
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.
Обновлено в 10:43
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Здоровье
В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике
Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В НАТО продолжат поддержку реформ Украины и подготовку ее военных
Верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что альянс и США продолжат поддерживать реформы украинской армии, в том числе и те, которые касаются части ее подготовки.
Обновлено в 15:01
Футбол
АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы
Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.
Обновлено в 15:08
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
S7 просит господдержки Выступая на Сибирском транспортном форуме, гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков рассказал, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:46
Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
Политика
Зеленский предложил провести референдум о диалоге с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение по переговорному процессу между Россией и Украиной относительно минских договоренностей.
Обновлено вчера в 22:01
Наука
Резкое изменение веса у пожилых людей может предвещать деменцию
Ученые из Кенбукского национального университета выяснили, что резкие колебания веса у пожилых людей могут свидетельствовать о развитии деменции.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Врачам в Курлово урезали зарплату на 10%
Если перевести с чиновничьего на русский — врачи не хотят работать в районах, потому что там откровенно маленькие зарплаты.
Обновлено в 14:13
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
На западе Москвы столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 17:40
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено в 13:46
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске
Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2019/20 примет Красноярск.
Обновлено в 11:00
Космос
«Роскосмос» запустит с Восточного новый разгонный блок
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести летные испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" с новой системой управления во время пуска ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР
В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.
Обновлено в 07:39