Футбол

«Славия» выиграла Кубок Чехии и оформила золотой дубльSoccer.ru 17:33

"Славия" одержала победу над "Баником" (2:0) в финальном матче Кубка Чехии. Пражская команда также выиграла чемпионат страны и тем самым впервые за 77 лет оформила золотой дубль. Один из голов в кубковой встрече забил полузащитник Томаш Сучек, которого пресса связывает с московским "Спартаком".
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«Славия» выиграла Кубок Чехии и оформила золотой дубль

Soccer.ru17:33

«Славия» завоевала Кубок Чехии, клуб впервые за 77 лет оформил золотой дубль

Матч ТВ17:12

«Славия» впервые за 77 лет сделала золотой дубль, победив в финале Кубка Чехии «Баник»

Sports.ru15:36

«Славия» выиграла Кубок Чехии и оформила «Золотой дубль»

Спорт-Экспресс16:39

«Славия» победила «Баник» и завоевала Кубок Чехии

РИА Новости15:53

«Славия» завоевала Кубок Чехии, клуб впервые за 77 лет оформил золотой дубль

Sportbox.RU17:12
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Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие

Пропавшие украинские военные попали в плен в ДНР

8 украинских военных попали в плен к ополченцам Донбасса, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединённых сил в Facebook.
Обновлено в 09:16
Политика

Миссия МВФ спешно покидает Украину

Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 03:53
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Здоровье

Главный эпидемиолог призывает прививаться даже при бракосочетаниях

По мнению специалиста, необоснованный отвод от прививок следует приравнивать к отказу в предоставлении медицинской помощи.
Обновлено в 07:50
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Культура

Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Космос

Сбылось одно из самых страшных предсказаний Вольфа Мессинга

Вольфа Мессинга называют одним из самых точных предсказателей ХХ века. Многие его предсказания сбылись.
Обновлено в 02:54
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Экономика

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Экономика

Компания Вексельберга подала иск к Абызову на 33,6 млрд рублей

В феврале 2019 года Виктор Вексельберг подал иск к Абызову в рамках спора о выкупе доли в «Т Плюс».
Обновлено в 09:28
Политика

Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Захарова прокомментировала возобновление США закупок венесуэльской нефти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала новости о возобновлении покупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами.
Обновлено в 16:11
Политика

Болтон призвал бросить вызов влиянию России в Арктике

Обновлено в 15:35
Гаджеты

Россияне начали распродавать смартфоны Huawei

На сервисе объявлений «Юла» значительно выросло число предложений о продаже смартфонов китайского бренда Huawei, рассказали RNS в компании.
Обновлено вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Футбол

Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Футбол

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено в 16:34
Политика

Зеленский обвинил Раду в попытке продлить свою политическую жизнь

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — написал Зеленский в своем аккаунте в Facebook, отметив, что Рада «провалила» законопроект об изменении избирательного законодательства.
Обновлено в 13:31
Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женой

Обновлено в 10:44
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым, моряков и корабли

Выступая на заседании Высшего военного органа НАТО – Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов, британский главный маршал в очередной раз потребовал у России покинуть Крым и освободить украинских моряков и корабли, "незаконно" задержанные в ноябре прошлого года "близ Азовского моря", а также прекратить оказывать поддержку "боевикам" в Донбассе.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Тверской области отравились 11 школьников

В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Общество

В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 11:42
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука

Обновлено в 17:51
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Профессиональный футбольный клуб из города Мозырь, Белоруссия. Основан в 1987 году. Двукратный чемпион Белоруссии: 1996, 2000 г. Серебряный призёр чемпионата Беларуси: 1995, 1999. Двукратный обладатель Кубка Белоруссии: 1996, 2000 г. Финалист Кубка Белоруссии: 1999, 2001 гг. Бронзовый призёр Кубка чемпионов Содружества: 2001. Выступает в высшей лиге чемпионата Белоруссии с 1995 г.
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