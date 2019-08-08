Футбол
«Славия» отказалась продавать своих игроков «Спартаку»Sport24.ru 04:56
Руководитель «Славии» Ярослав Тврдик опроверг слухи о возможном переходе игроков своего клуба в московский «Спартак».
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Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество
Британское издание высмеяло фото «российских гангстеров»
Обновлено в 08:45
Происшествия
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Авто
На eBay продают движок от LaFerrari за 800 тысяч долларов
Предложение купить 12-цилиндровый двигатель Ferrari LaFerrari объемом 6,3 литра за 325 000 долларов появилось еще в начале прошлого года.
Обновлено в 08:07
Экономика
Мутко утвердил план введения эталонного регулирования тарифов ЖКХ
Вице-премьер России Виталий Мутко утвердил дорожную карту перехода регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение на метод сравнения аналогов с использованием эталонных значений, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 06:39
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В ГИБДД назвали дороги с наибольшим числом аварий
Основной причиной аварий Понарьин назвал несоблюдение водителями скоростного режима.
Обновлено в 07:36
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Сербский политик предложил передать Косово России
Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович предложил передать непризнанное Косово в пользовании России.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Медики назвали полезные свойства баклажанов
Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Политика
Надежда Савченко поразила Сеть фотосессией на берегу моря
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Volkswagen завершил выпуск Golf R
«Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.
Обновлено в 02:38
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты
Как оснастить MacBook сенсорным экраном за один доллар и 16 часов работы
Кевин заметил, что если взглянуть на блестящие поверхности под углом, то можно понять, касается ли палец непосредственно самой поверхности или нет — если палец совпадает с собственным отражением, то можно реализовать схему сенсорного экрана.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Технологии
Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром»
Документ, подписанный по результатам тестовых испытаний, подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta с операционной системой «Ред ОС 7.2 Муром».
Обновлено в 08:55
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад
Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05