Футбол
«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и КраляВести.Ru 05:46
Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак". Об этом он написал на странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
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Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
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Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 06:41
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Объем новой программы МВФ для Киева составит до $10 млрд
Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков.
Обновлено в 06:51
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
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Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская тайно родила первенца
Российская актриса Карина Разумовская, известная по сериалу «Мажор», продолжительное время скрывала свою беременность от общественности и недавно впервые стала матерью, сообщает издание «Актуальные Новости».
Обновлено в 03:46
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Галяминой в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатом в Мосгордуму муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.
Обновлено в 10:13
Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Бывший охранник концлагеря Штуттгоф предстанет перед германским судом
Бывший охранник нацистского концлагеря Штуттгоф (под Гданьском - прим. корр. ТАСС) предстанет 17 октября перед окружным судом Гамбурга по обвинению в пособничестве убийству 5230 человек.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Порту» заявил Касильяса на сезон
Вратарь «Порту» Икер Касильяс попал в заявку команды на сезон, несмотря на проблемы с сердцем.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей
По словам представители артистки Арама Арчера, певица приедет в столицу Пермского края и споет ее гимн после уточнения рядя деталей, пишет REGNUM.
Обновлено в 06:39
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple из-за приложений
ФАС выявила, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 02:31
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Футбол
Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен
Обновлено в 08:39
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34
Общество
Покупают книги жители России чаще, чем читают
Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.
Обновлено в 03:40
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие
Отряд Каспийской флотилии поможет Азербайджану искать пропавший МиГ-29
Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске потерпевшего крушение азербайджанского самолета МиГ-29, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 06:39
Политика
В кинотеатрах Пакистана запретят индийское кино
Индийские фильмы будут запрещены к показу в кинотеатрах Пакистана.
Обновлено в 08:10
Экономика
Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба.
Обновлено в 07:18