Футбол

«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и КраляВести.Ru 05:46

Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак". Об этом он написал на странице в Twitter.
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