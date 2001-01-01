Футбол
«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и КраляВести.Ru 05:46
Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак". Об этом он написал на странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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В Хорватии отрицают избиение мигрантов на границе с Боснией
Накануне пограничная полиция БиГ сообщила, что ее сотрудники близ границы с Хорватией нашли 18 нелегальных мигрантов с различными травмами.
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Парламент Киргизии призвал ввести в стране чрезвычайное положение
«В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики», — заявил сотрудник пресс-службы.
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Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
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Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга
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Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
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Форвард «Краснодара» Игнатьев намерен уйти из клуба
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Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия
Из-за ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализировали 44 человека
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В центре Магадана полицейские застрелили медведя
На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
ВЦИОМ: россияне за последние пять лет стали читать больше
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне за последние пять лет стали больше читать.
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Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Интернет
ФАС России возбудила дело против Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против Apple в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS, сообщает 8 августа пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:38
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Общество
Тропический шторм «Франциско» в Приморье сняли на видео
В Приморском крае устраняют последствия прохождения тропического шторма "Франциско".
Обновлено в 01:31
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
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Кино
Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Обновлено в 04:29
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Врач назвал главные признаки склонности к инфаркту
Порядка 20% случаев инфаркта протекают почти бессимптомно, и эти так называемые "молчаливые" инфаркты наносят организму человека непоправимый вред.
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Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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Шоу-бизнес
Марина Анисина рассказала об отношениях с Джигурдой
Фигуристка Марина Анисина рассказала об отношениях с актером Никитой Джигурдой.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население
Для безопасности всех жителей попросили покинуть населенный пункт. 5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар.
Обновлено в 06:32
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00