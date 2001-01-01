Футбол

«Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и КраляВести.Ru 05:46

Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак". Об этом он написал на странице в Twitter.
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