Футбол
Спорт-Экспресс«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
«Динамо» проявляло интерес к полузащитнику «Славии» Томашу Соучеку. Московский клуб был готов заплатить за 24-летнего чеха 20 миллионов евро, информирует iDNES.cz. Однако «Славия» отвергла эта предложение.
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Что смотреть в кино в выходные
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Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
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Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
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Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже
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Газета.Ru 07:19
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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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Взгляд.ру 04:41
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В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
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Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro оснащен процессором MediaTek G90T и аккумулятором на 4 тыс. 500 мАч — впервые в линейке Redmi.
Кубань 24 вчера в 09:17
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
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Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
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Космос
Для лифта на Луну предложили новую концепцию
В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
LentaChel.ru 11:36
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
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Открытие новой ВПП в Шереметьево перенесли
Аэропорт Шереметьево перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок.
Известия 13:47
Политика
Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией
Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
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Lenta.ru 13:34
Теннис
У Аны Иванович и Швайнштайгера родился второй сын
Экс-первая ракетка мира Ана Иванович сообщила, что у них с мужем, футболистом «Чикаго Файр» Бастианом Швайнштайгером, родился второй сын.
Sports.ru 12:41
Политика
Польша организовала перепродажу американского сжиженного газа Украине
Государственная нефтегазовая компания PGNiG продала Украине сжиженный газ, который приобрела у США, сообщает портал Interia.
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С первого сентября всех автомобилистов ждут полезные изменения.
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Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября в Москве
Комсомольская правда 08:06
Финансы
Силуанов увидел основания для снижения ключевой ставки ЦБ
Замедление инфляции ниже прогнозируемых показателей дает Центробанку основания понизить ключевую ставку, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
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