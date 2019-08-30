«Динамо» проявляло интерес к полузащитнику «Славии» Томашу Соучеку. Московский клуб был готов заплатить за 24-летнего чеха 20 миллионов евро, информирует iDNES.cz. Однако «Славия» отвергла эта предложение.

«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро

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