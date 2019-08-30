Футбол
Спорт-Экспресс«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
«Динамо» проявляло интерес к полузащитнику «Славии» Томашу Соучеку. Московский клуб был готов заплатить за 24-летнего чеха 20 миллионов евро, информирует iDNES.cz. Однако «Славия» отвергла эта предложение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Славия» отказалась от 20 миллионов евро «Динамо» за полузащитника сборной Чехии
Спорт день за днем09:36
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»
«Фиолетовые тени — выбор не для слабаков», — иронично подписала неоднозначный снимок с неоднозначным образом ведущая.
Телепрограмма вчера в 22:07
Происшествия
На заводе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица с малых лет борется с тяжелым недугом
Экспресс газета 09:07
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Россия начала серийное производство БПЛА «Орион»
Как пояснил Богатиков, «мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год — это порядка 30 беспилотников».
Журналистская правда 05:36
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
ТАСС вчера в 18:12
Энергетика
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 13:06
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Российская газета 09:30
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Транспорт
Держателям карт «Мир» предоставят скидку на проезд в метро и МЦК
Держатели бесконтактных карт "Мир" до конца года смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой в 15 рублей – стоимость разовой поездки составит 27 рублей.
Москва 24 09:28
Политика
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Армия и оружие
Польша определилась с размещением армии США на своей территории
Военное обозрение 09:17
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Технологии
Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре
Проект антипиратского закона внесут в Госдуму в июле Как сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин, законопроект, предполагающий оперативную блокировку пиратского контента на интернет-ресурсах, будет подготовлен и внесен в Госдуму до конца сентября.
TelecomDaily 07:40
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Происшествия
СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре
Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Общество
Синоптики рассказали, какая погода будет в Тульской области в выходные
Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Тульской области на выходные, 31 августа и 1 сентября.
Рязанский городской сайт 09:27
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:06
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35