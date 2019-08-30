Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро

«Динамо» проявляло интерес к полузащитнику «Славии» Томашу Соучеку. Московский клуб был готов заплатить за 24-летнего чеха 20 миллионов евро, информирует iDNES.cz. Однако «Славия» отвергла эта предложение.
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«Динамо» предложило 20 миллионов евро за хавбека «Славии», но клуб отказался продавать игрока

Матч ТВ09:04

«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:14

«Славия» отказалась от 20 миллионов евро «Динамо» за полузащитника сборной Чехии

Спорт день за днем09:36

СМИ: «Славия» отказалась продавать «Динамо» Соучека почти за €20 миллионов

РИА Новости09:05

«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо». За игрока предлагали 20 млн евро

Sport24.ru09:02

«Динамо» предложило 20 миллионов евро за хавбека «Славии», но клуб отказался продавать игрока

Sportbox.RU09:04

«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 млн евро

Sports.ru08:40
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
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Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
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На заводе в Саратове обрушилась крыша

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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Россия начала серийное производство БПЛА «Орион»

Как пояснил Богатиков, «мы сейчас начинаем работу над созданием крупносерийного производства, на котором можно будет строить до семи таких комплексов в год — это порядка 30 беспилотников».
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В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
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Газета.Ru 06:18
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Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

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Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Держателям карт «Мир» предоставят скидку на проезд в метро и МЦК

Держатели бесконтактных карт "Мир" до конца года смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой в 15 рублей – стоимость разовой поездки составит 27 рублей.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

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Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
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Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
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Газета.Ru вчера в 17:49
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Польша определилась с размещением армии США на своей территории

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«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
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Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре

Проект антипиратского закона внесут в Госдуму в июле Как сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин, законопроект, предполагающий оперативную блокировку пиратского контента на интернет-ресурсах, будет подготовлен и внесен в Госдуму до конца сентября.
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С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
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СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Тульской области в выходные

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Путин назвал семью с тремя детьми правильной

Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии

В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
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Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
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