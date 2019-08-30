Футбол
Вести.Ru«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо»
Чешская "Славия" отвергла предложение московского "Динамо" о покупке полузащитника Томаша Соучека. Динамовцы были готовы заплатить за 24-летнего футболиста 20 миллионов евро.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Metaratings 10:43
Армия и оружие
Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»
Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк.
Известия 10:37
Политика
Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:03
Футбол
Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы
Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 02:21
Наука
Физики разобрались в ужарке стейка
Ученые создали математическую модель приготовления мяса, которая, в частности, воспроизводит уменьшение объема при нагревании — ужарку.
N+1 10:05
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском 11:57
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Футбол
Сульшер: не думаю, что Ибрагимович вернется в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает маловероятным, что шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вернется в клуб из Манчестера.
РИА Новости 10:43
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Происшествия
На заводе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 28 августа в 15:20
Здоровье
В Миассе из-за грозы больница осталась без электричества
В результате часть Миасса осталась без света. Проблемы с электричеством возникли и в одной из больниц.
Челябинский обзор 00:11
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Футбол
ЦСКА заплатит за Комличенко 2,65 млн евро
Московский клуб заплатит за 24-летнего форварда 2,65 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 07:44
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Гаджеты
В России выпустили мобильную PUBG для слабых смартфонов
Приложение уже доступно для загрузки в российской версии Google Play.
Ferra 10:47
Футбол
AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге
Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на столичном стадионе "Лужники".
ТАСС 12:36
Армия и оружие
Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019
Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Происшествия
В Сети появилось видео пожара на складе с пластиком в Подольске
В Сети появилось видео с места происшествия.
РБК 12:21
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию
Бывший защитник «Локомотива» Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию. Во время инцидента он находился на пассажирском сиденье.
Soccer.ru 12:07
Политика
Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отправят приглашение для участия в памятных мероприятиях в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Газета.Ru 12:07
Общество
Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе
Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.
Известия 00:18
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге чемпионов
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «Лейпцигом» (Германия) в группе G.
News.ru вчера в 12:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02