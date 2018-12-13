Футбол

Славия (Прага) — Зенит 2:0
LiveSport.ru
15:46

Славия (Прага) — Зенит
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Эден Арена
Милан Шкода
25′
Яромир Змргал
32′
37′
Эльмир Набиуллин
Мирослав Стох
41′
46′
Эльмир Набиуллин
Роберт Мак
46′
Антон Заболотный
Себастьян Дриусси
67′
Эрнани
73′
Олег Шатов
Далер Кузяев
Милан Шкода
Ибраим Траоре
85′
Мирослав Стох
86′
Мирослав Стох
Михал Фридрих
90′
Ярослав Зелены
Александру Бэлуцэ
90′+2′
«Славия» обыгрывает «Зенит» после первого тайма матча шестого тура группового этапа Лиги Европы. Результат встречи группы C к перерыву — 2:0. Первый гол в ворота петербургской команды на 32-й минуте забил Яромир Змрхаль, который замкнул прострел с фланга от Йозефа Гушбауэра.
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