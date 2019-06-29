Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКАRT на русском вчера в 09:36

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
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«Славен» объявил о переходе Шарлии в ЦСКА

Sports.ruвчера в 13:16

Стали известны подробности соглашения ЦСКА с хорватским защитником

Газета.Ruвчера в 07:51

«Славен Белупо» подтвердил переход Шарлии в ЦСКА

Бомбардир.рувчера в 13:36

СМИ узнали, сколько ЦСКА заплатит за аренду нового защитника

Sportbox.RUвчера в 11:10

СМИ узнали, сколько ЦСКА заплатит за аренду нового защитника

Матч ТВвчера в 11:10

ЦСКА имеет право выкупа хорвата Шарлия

Sport24.ruвчера в 06:52

«Славен» объявил об уходе Шарлии в ЦСКА

Soccer.ruвчера в 13:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия

В Красноярском крае произошел пожар в крупном торговом центре

Обновлено вчера в 12:34
Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Единоборства

Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO

Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Космос

Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено 28 июня в 09:36
Наука

Физики из России сделали еще один шаг к созданию световых компьютеров

Физики из России выяснили, как устроены светочувствительные молекулы, которые можно использовать в качестве основы для оптической памяти компьютеров будущего.
Обновлено 27 июня в 06:27
Армия и оружие

В Севастополе проходит «Армия-2019»

В Севастополе проходит Международный военно-технический форум «Армия-2019».
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов

Если 29 июня большая вода заливала 53 населенных пункта в пяти районах, то сейчас их количество значительно уменьшилось.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 17:44
Общество

От вещи к партнеру: как закон об обращении с животными изменит жизнь владельцам собак и приютов в Коми

В конце 2018 года был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, который ввел новые принципы и обязанности.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Из Канска эвакуировали 17 человек из-за наводнения

По данным городского управления ГО и ЧС, уровень воды в реке Кан составляет 425 сантиметров и продолжает подниматься.
Обновлено в 01:16
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Политика

Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei.
Обновлено вчера в 13:02
Здоровье

Необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

Заражение червями-нематодами вполне возможно, например, в Таиланде, если есть очищенные фрукты, продаваемые с лотка.
Обновлено в 02:17
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Политика

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика

Собрание акционеров «Мечела» утвердило рост дивидендов

В 2017 г. суммарно на дивиденды компания направила 2,311 млрд руб. По обыкновенным акциям компания не выплачивает дивиденды с 2013 г. Сегодня, 28 июня, в Москве проходит годовое собрание акционеров компании.
Обновлено 28 июня в 08:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл похудела после родов

Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Дорожники приступили к расчистке улиц в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области

Обновлено в 00:57
Происшествия

Убил соперника и застрелился: ЧП в ТРК «Эдем» в Академгородке

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева наслаждается прогулками по Риму с сыном и невесткой

Лариса Гузеева наслаждается «римскими каникулами», организованными для нее сыном и невесткой.
Обновлено вчера в 15:03
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