Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКАRT на русском 09:36
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
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Новичок ЦСКА: «Точно проведу тут в аренде год. О полноценном контракте пока говорить не могу»
Sportbox.RU27 июня в 18:11
ЦСКА на год арендовал хорватского защитника. Он дебютировал в матче с «Краснодаром»
Матч ТВ27 июня в 14:39
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В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
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