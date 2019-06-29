Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКАRT на русском 09:36

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
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ЦСКА заплатит за годичную аренду Шарлии 150 тысяч евро

Soccer.ru10:01

«Спорт-Экспресс»: аренда Шарлии обойдется ЦСКА в 150 тысяч евро. Сумма выкупа игрока – 750

Бомбардир.ру10:52

ЦСКА заплатит за аренду Шарлия 150 тысяч евро

Спорт-Экспресс09:32

ЦСКА имеет право выкупа хорвата Шарлия

Sport24.ru06:52

Стали известны подробности соглашения ЦСКА с хорватским защитником

Газета.Ru07:51

Новичок ЦСКА: «Точно проведу тут в аренде год. О полноценном контракте пока говорить не могу»

Sportbox.RU27 июня в 18:11

ЦСКА на год арендовал хорватского защитника. Он дебютировал в матче с «Краснодаром»

Матч ТВ27 июня в 14:39
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

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Происшествия

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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Армия и оружие

В технополисе «Эра» в Анапе разработали двигатели для экзоскелетов

Отмечается, что механизм, разработанный в Анапе, позволяет выполнять более точные движения, чем аналоги, кроме того, он более легкий и компактный.
Обновлено в 10:59
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
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Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

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Общество

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Происшествия

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В ночь на 29 июня на Курском вокзале в Москве зарезали человека.
Обновлено в 08:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Уан-Биссаки

Защитник Аарон Ван-Биссака подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед», став одним из трёх самых дорогих английских игроков в истории.
Обновлено в 10:19
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений

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Происшествия

В США расстреляли известного рэпера

Обновлено в 10:35
Авто

УАЗ рассказал о микроавтобусе «Десна» на базе «буханки»

Ульяновский автомобильный завод продолжает серию воспоминаний о давно забытых моделях.
Обновлено в 11:05
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

В Воронеже Военно-воздушная академия выпустила рекордное число офицеров

В 2019 году дипломы получили 1925 действующих и будущих офицеров. Этот выпуск оказался одним из самых больших в истории академии.
Обновлено в 09:55
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
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В Красноярском крае загорелся торговый комплекс

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Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Армия и оружие

Украинские силовики начали минировать Донбасс

Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
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В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

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Футбол

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

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Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

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Космос

С Нибиру произошли неожиданные изменения – конец света отменяется, ученые встревожены событиями в Солнечной системе: кадры

Уфолог Скотт Уоринг представил две теории произошедшего изменения.
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В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
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В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено вчера в 14:49
Политика

В Женеве применили слезоточивый газ против митингующих камерунцев

Несколько сотен сторонников и противников президента Камеруна Поля Бийя собрались в субботу в Женеве, где полиции пришлось использовать слезоточивый газ и водомет для разгона толпы, сообщает швейцарская газета Tribune de Geneve.
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Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

По случаю 25-летия Егор Крид закатил гавайскую вечеринку

Как и ожидалось, на празднование дня рождения рэпера собралось много знаменитостей, среди которых можно было увидеть Валерию, Наталью Ионову, Мота, Эмина Агаларова, Наталью Рудову, Клаву Коку и др.
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Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии

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