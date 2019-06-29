«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКАRT на русском 09:36

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

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