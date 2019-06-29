Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКАRT на русском 09:36
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира
Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 11:58
Экономика
Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года
Фото: www.globallookpress.com Цель этого нововведения — полностью избавиться от проблемы "обманутых дольщиков".
Обновлено в 13:00
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 14:12
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 08:39
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Политика
Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий попал ночью на допрос в СБУ.
Обновлено в 13:53
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Авто
В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года
С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
«Бук-М2» Ульяновского мехзавода показали в Самарской области
Зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» и «Стрела-10» впервые показали жителям и гостям Самарской области на форуме «Армия-2019», который стартовал 28 июня на Рощинском полигоне.
Обновлено в 10:21
Общество
На Малой Конюшенной появилась зона с шезлонгами и книгами
Обновлено в 13:15
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено в 15:17
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Гаджеты
Huawei представила новую стратегию «1 + 8 + N»
Хе Гангом была анонсирована стратегия «1 + 8 + N». Впервые в категорию «8» вошло телевидение.
Обновлено в 10:41
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти
В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 13:05
Экономика
Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33