«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКАRT на русском 09:36

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Происшествия Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.

Космос SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.

Политика Путин поручил начать восстановление жилья в Иркутской области Президент РФ Владимир Путин поручил скорее приступить к восстановлению жилья в Иркутской области, которое пострадало в связи с наводнением, передает ТАСС.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Политика Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Общество Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.

Политика Климкин назвал главную проблему Украины Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.

Политика Освобожденный из плена в Донбассе украинец попал на допрос в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий попал ночью на допрос в СБУ.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.

Авто В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.

Происшествия В Москве на Курском вокзале убили мужчину На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Армия и оружие «Бук-М2» Ульяновского мехзавода показали в Самарской области Зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» и «Стрела-10» впервые показали жителям и гостям Самарской области на форуме «Армия-2019», который стартовал 28 июня на Рощинском полигоне.

Футбол «Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.

Общество В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Происшествия В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.