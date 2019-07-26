Экономика

Сладости в России могут подорожатьСеверная неделя вчера в 03:15

Сладкоежки, грустная новость: кондитерские изделия могут подорожать. Об этом «Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате. Виной всему повышение НДС на пальмовое масло.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известия25 июля в 17:02

Подробнее о событии

СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

РБК25 июля в 23:02

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАСС25 июля в 18:59

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известия25 июля в 19:25

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русском25 июля в 20:35

«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфакс25 июля в 19:46

Производители предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

URA.Ru25 июля в 19:59

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВ25 июля в 18:48
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:07, Вашингтон
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В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма

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Общество

Собянин осудил призывы выйти на несогласованный митинг

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя запланированный на субботу несогласованный митинг оппозиционных политиков в столице, отметил, что попытка организации беспорядка ни к чему хорошему не приведет, порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.
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Политика

МИД России предупредил Киев о последствиях захвата танкера

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — цитируют представителя дипломатического ведомства РИА Новости.
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Кармело Энтони не будет вызван в сборную США

На фоне массового отказа первых звёзд НБА от участия в чемпионате мира вокруг сборной США стали шириться слухи о том, что тренерский штаб действующих чемпионов мира прибегнет к услугам ветерана лиги и национальной команды Кармело Энтони.
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Спорт

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Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Ранее в пресс-службе мероприятия сообщили РИА Новости, что Цой споткнулась и ушибла ногу, она отправилась в больницу осмотреть палец на дежурившей на фестивале скорой.
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Политика

Китай захотел плечом к плечу работать с Россией

По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
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Технологии

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Конкурс «Рейтинг Рунета» ежегодно выдает премии за лучшие сайты и приложения в разных номинациях.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика

Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения крыши в Кванджу

Обновлено в 00:45
Гаджеты

AMD Threadripper 1920X подешевел и стал самым доступным 12-ядерным процессором AMD

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Обновлено в 01:05
Гаджеты

Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE, топовая имеет 512 исполнительных блоков

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Политика

Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:06
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
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Происшествия

В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет

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В «Уфе» заявили, что Заболотный хочет играть у них

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался насчет возможного перехода в команду нападающего петербургского «Зенита» Антона Заболотного.
Обновлено вчера в 06:14
Авто

Стало известно, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX

Российским СМИ удалось выяснить, когда в РФ приедет обновлённый Mitsubishi ASX, но пока о стоимости и комплектациях говорить не приходится.
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Интернет

Новые функции появятся в WhatsApp

Несколько новых функций WhatsApp могут появиться в следующей версии мессенджера на платформе iOS. Об этом сообщило издание WABetaInfo.
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Происшествия

В секторе Газа в стычках с израильскими войсками ранены 26 палестинцев

Обновлено вчера в 15:32
Транспорт

Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Обновлено 24 июля в 16:37
Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче

Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
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Почти на полтора метра поднялся уровень воды в районе Благовещенска

Обновлено в 00:55
Происшествия

Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло

Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.
Обновлено вчера в 23:34
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