Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

В документе сказано, что льготного десятипроцентного НДС они лишатся не ранее 1 октября, когда поправки вступят в силу. В итоге пальмовое масло подорожает, а значит, поднимется и цена на кондитерские изделия, в которых оно используется. Цены на сладости могут вырасти на пять — семь процентов.

Сладости в России могут подорожать

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