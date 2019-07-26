Экономика

Сладости в России могут подорожатьREGNUM 21:14

В документе сказано, что льготного десятипроцентного НДС они лишатся не ранее 1 октября, когда поправки вступят в силу. В итоге пальмовое масло подорожает, а значит, поднимется и цена на кондитерские изделия, в которых оно используется. Цены на сладости могут вырасти на пять — семь процентов.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфакс19:46
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