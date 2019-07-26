Экономика

Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое маслоМосковский Комсомолец 25 июля в 19:31

Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известия25 июля в 17:02

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СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

РБК25 июля в 23:02

Производители предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

URA.Ru25 июля в 19:59

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАСС25 июля в 18:59

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русском25 июля в 20:35

«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфакс25 июля в 19:46

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известия25 июля в 19:25

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВ25 июля в 18:48
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