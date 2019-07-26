Экономика
Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое маслоМосковский Комсомолец 25 июля в 19:31
Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
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с чего всё началось
Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.Известия25 июля в 17:02
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«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло
Интерфакс25 июля в 19:46
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