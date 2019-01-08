Лондонский «Челси» с большой вероятностью усилит среднюю линию в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. По информации издания, синие близки к приобретению сразу двух полузащитников – Леандро Паредеса («Зенит») и Николо Бареллы («Кальяри»).

Sky Sports: «Челси» близок к приобретению Паредеса и Бареллы

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