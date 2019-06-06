Футбол
Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются ЧаловымSports.ru 06:43
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов попал в сферу интересов «Арсенала». По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья». Чалов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей в 30 матчах.
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