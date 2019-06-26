Футбол

Sky Sport сообщил о возможном возвращении Буффона в «Ювентус»РБК 19:01

Отыгравший 17 лет за «Ювентус» 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, передает Sky Sport не указывая источник информации. По данным телеканала, стороны уже провели переговоры.
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