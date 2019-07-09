Футбол
Sky Sport: «Парма» контактирует с «Зенитом» по ЭрнаниBobsoccer 10:56
Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани, может продолжить карьеру в Италии. Об этом утверждает итальянский журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
МИД Грузии оценил решение Путина по санкциям
Президент России Владимир Путин принял единственное правильное решение, отказавшись вводить санкции против Грузии, так как заявление грузинского журналиста Георгия Габунии не должно в итоге навредить экономическому развитию страны.
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Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
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Происшествия
Олимпийский призер пловец Маньини спас тонущего человека
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего человека на острове Сардиния.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел
Приемный сын Армена Джигарханяна не живет постоянно в России, но часто приезжает в Москву, чтобы навестить прославленного отца.
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Происшествия
Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Обновлено в 10:26
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Космос
Два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна
Обновлено в 09:48
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 года
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин.
Обновлено в 07:20
Политика
Госдума приняла отчет Счетной палаты за 2018 год
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:39
Хоккей
«Трактор» подписал новый контракт с нападающим Глинкиным
Обновлено в 11:45
Авто
За антирадары водителей в России могут отправить за решетку
Покупая новые антирадары, водители теперь рискуют здоровьем и свободой.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара
Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Политика
Толстой назвал поездку делегации РФ в ПАСЕ победой дипломатии
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, заявил о том, что состоявшаяся поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России.
Обновлено в 08:11
Игры
Опубликован трейлер операции «Апокалипсис Z» для Black Ops 4
Обновлено в 02:02
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Здоровье
Как в Краснодарском крае реализуется нацпроект «Здравоохранение»
С января по апрель 2019 года в Краснодарском крае вырос общий показатель смертности.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Священник объяснил смысл своих слов, что «женщины слабее мужчин умом»
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Обновлено в 11:31