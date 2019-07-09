Бразильский полузащитник "Зенита" Эрнани, может продолжить карьеру в Италии. Об этом утверждает итальянский журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

Sky Sport: «Парма» контактирует с «Зенитом» по Эрнани

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