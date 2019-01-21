Футбол

Sky Sport: Боатенг может перейти в «Барселону»РИА Новости 07:23

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время может перейти в испанскую "Барселону", сообщает на своем сайте журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
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