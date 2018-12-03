Армия и оружие

Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35
Газета.Ru
20:46

Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35.
Газета.Ru20:46

Подробнее о событии

СМИ рассказали об «огромном предательстве» американцев Лондоном

Телеканал 360°22:24

СМИ: Истребитель F-35 может поссорить военных США и Великобритании

Российская газета21:44

США и Великобритания рискуют поссориться из-за покупки истребителей F-35

РЕН ТВ21:12

СМИ узнали об угрозе конфликта между США и Великобританией из-за F-35

Известия21:00

Sky: США и Британия могут поссориться из-за F-35

Газета.Ru20:46

США и Великобритания рискуют поссориться из-за F-35, пишут СМИ

РИА Новости20:07

Руководство ВВС Британии «предало» Лондон и Вашингтон ради F-35

Взгляд.ру14:59
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:51, Ашберн
Армия и оружие

Армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ на юге Сирии

Обновлено в 23:43
Армия и оружие

Производство двигателей для ракет «Протон-М» завершится в 2019 году

Обновлено в 23:47
Армия и оружие

ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, передает РИА Новости.
Обновлено в 23:10
Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы Второй мировой войны

Обновлено в 23:38
Армия и оружие

Сирийские военные разминируют склоны вулкана на юго-западе Сирии

Сирийские саперы метр за метром проходят склоны вулкана Телль-эс-Сафа.
Обновлено в 23:34
Армия и оружие

В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи

Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных

Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море.
Обновлено в 22:12
Армия и оружие

При авиаударе США в Афганистане погиб один из лидеров «Талибана»

The Wall Street Journal называет гибель Манана крупнейшей потерей для «Талибана» с момента убийства лидера группировки Ахтара Мансура во время авиаудара США на западе Пакистана в 2016 году.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»

В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»

Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 23:13
Армия и оружие

Иран пообещал продолжить ракетные испытания

МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок

Систему предупреждения от ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.
Обновлено в 21:34
Армия и оружие

Имидж контрактной службы в РФ растет

На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38
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F-35
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США.
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