Армия и оружие
Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35.
Газета.Ru20:46
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Армия и оружие
Армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ на юге Сирии
Обновлено в 23:43
Армия и оружие
Производство двигателей для ракет «Протон-М» завершится в 2019 году
Обновлено в 23:47
Армия и оружие
ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, передает РИА Новости.
Обновлено в 23:10
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы Второй мировой войны
Обновлено в 23:38
Армия и оружие
Сирийские военные разминируют склоны вулкана на юго-западе Сирии
Сирийские саперы метр за метром проходят склоны вулкана Телль-эс-Сафа.
Обновлено в 23:34
Армия и оружие
В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных
Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море.
Обновлено в 22:12
Армия и оружие
При авиаударе США в Афганистане погиб один из лидеров «Талибана»
The Wall Street Journal называет гибель Манана крупнейшей потерей для «Талибана» с момента убийства лидера группировки Ахтара Мансура во время авиаудара США на западе Пакистана в 2016 году.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»
В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Россия успешно завершила испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
Государственные испытания нового комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» успешно завершены, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
Обновлено в 23:13
Армия и оружие
Иран пообещал продолжить ракетные испытания
МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок
Систему предупреждения от ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.
Обновлено в 21:34
Армия и оружие
Имидж контрактной службы в РФ растет
На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено в 14:38