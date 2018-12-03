Армия и оружие
Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35.
Газета.Ruвчера в 20:46
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Армия и оружие
Армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ на юге Сирии
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Минобороны России опубликовало на официальном сайте архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
ТОФ признан лучшим флотом ВМФ России по итогам 2018 года
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что Тихоокеанский флот по итогам 2018 года признан лучшим флотом ВМФ России, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год
Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Афганистане уничтожили одного из командиров «Талибана», сообщили СМИ
Один из командиров радикального движения "Талибан" уничтожен в ходе авиаудара США в Афганистане, в провинции Гильменд, сообщает афганский телеканал 1TV.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб танка Т-90 и системы «Град»
В Челябинской области на учениях 90-й танковой дивизии прошли стрельбы танка Т-90 и реактивной системы залпового огня "Град".
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Как российские журналисты «Первого канала» напугали британских военных
Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Российские инспектора проверят указанный район на территории Дании
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок
Систему предупреждения от ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Имидж контрактной службы в РФ растет
На 15% увеличилось число желающих служить по контракту в сухопутных войсках РФ в 2018 году, 2 декабря сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
Иран пообещал продолжить ракетные испытания
МИД Ирана, комментируя обвинения США в испытаниях баллистической ракеты, заявил, что ракетная программа страны не нарушает резолюций ООН.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о военной электронной правовой системе
Директор правового департамента Минобороны РФ Олег Безбабнов рассказал о системе «Армюморист», содержащей наиболее полную и актуальную базу правовых актов военного ведомства, изданных начиная с 1918 года.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие
Горная бригада ЦВО получила на вооружение альпинистское снаряжение
Обновлено вчера в 10:01