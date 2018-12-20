Происшествия

Информация о дронах на ВПП парализовала работу аэропорта в Лондоне
Российская газета
вчера в 20:03

Лондонский аэропорт Гатвик прекратил прием и отправку самолетов после сообщений о двух беспилотниках над взлетно-посадочной полосой (ВПП). В пресс-службе воздушной гавани журналистам рассказали, что к ним поступила информация сразу о двух дронах.
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