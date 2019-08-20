Экономика

Скворцова заявила о росте продолжительности жизни россиян до 73,7 годаNeva.Today 00:02

За первое полугодие 2019 года продолжительность жизни в России увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатели такого же периода прошлого года. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
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Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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