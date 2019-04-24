Общество
Скворцова заявила о достижении рекорда по продолжительности жизниИзвестия 10:37
Средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года. Это исторический максимум, заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова на заседании коллегии Минздрава. Продолжительность жизни мужчин в 2018 году выросла на 0,3 года, женщин — на 0,2 года.
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В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года. При этом сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин до 10 лет.
— Вероника Скворцова, российский политикДоктор Питер 09:01
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