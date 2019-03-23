Скворцова заявила, что более 40% смертей в России можно предотвратитьNewInform вчера в 19:36

Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на семинаре по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".

с чего всё началось

Вероника Скворцова в ходе своего выступления на совещании по реализации социальных нацпроектов выступила с заявлением, что более 40% смертей среди мужчин в РФ можно избежать, если сформировать культ здорового образа жизни, а также повысить качество оказываемых медицинских услуг.

Скворцова заявила, что более 40% смертей в России можно предотвратить

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