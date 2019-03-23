Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратитьМосковский Комсомолец вчера в 11:26

Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на семинаре по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".

с чего всё началось

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

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