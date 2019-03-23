Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратитьМосковский Комсомолец вчера в 11:26
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
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Об этом сообщила в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на семинаре по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение".ТАССвчера в 10:52
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Вероника Скворцова заявила, что более 40% смертей в России можно предотвратить
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:17
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Московский Комсомолецвчера в 11:26
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