Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии спасённого в Магнитогорске младенца
RT на русском
03:34

Младенец, спасённый из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, находится в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском03:34
Вероника Скворцова
Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, но стабильное. Надеемся, ребенка восстановят без дефектов. Период восстановления будет длительный, это очевидно.
— Вероника Скворцова, российский политикU24.ru 04:06

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Скворцова рассказала о состоянии спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

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