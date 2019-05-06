Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в ШереметьевоТК Звезда вчера в 17:44

24 машины скорой помощи находились на месте трагедии в столичном аэропорту Шереметьево, где экстренно приземлился пассажирский самолет, в который попала молния. При этом проблем с доступом к пострадавшим у транспорта не было, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Число погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево выросло до 41

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Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в аэропорту Шереметьево

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В.Скворцова: У 50-летней пострадавшей в Шереметьево диагностированы ожог дыхательных путей и политравма

Агентство Москва06:26

СК подтвердил гибель 41 человека при крушении Superjet

Дождьвчера в 17:27
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

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Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

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Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что возможная виктория в чемпионате Англии станет для него очень приятной ввиду серьёзной битвы с "красными" за вожделенный трофей, а также назвал АПЛ самой сложной лигой в мире.
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Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
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Киркоров лишился речи после смерти детей

Обновлено в 04:11
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели

Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
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Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска.
Обновлено в 04:10
Происшествия

У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв

В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
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Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
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Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
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На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия

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Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

Apple Watch будет поддерживать Bitcoin

На прошлой неделе стало известно, что Apple Pay и Samsung Pay будут поддерживать токен NEO.
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Старт продаж Samsung Galaxy Fold отложен до второй половины 2019 года

В феврале 2019 года известной компанией Samsung был сделан анонс своего первого смартфона, который имел складной гибкий экран.
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При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
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На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

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Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%

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