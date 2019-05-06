Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в ШереметьевоТК Звезда вчера в 17:44

24 машины скорой помощи находились на месте трагедии в столичном аэропорту Шереметьево, где экстренно приземлился пассажирский самолет, в который попала молния. При этом проблем с доступом к пострадавшим у транспорта не было, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

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