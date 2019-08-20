Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.

с чего всё началось

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет. Во вторник она выступила в Кремле с докладом на совещании с участием президента по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

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