Экономика

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в РоссииРоссийская газета 10:58

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет. Во вторник она выступила в Кремле с докладом на совещании с участием президента по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
ТАСС10:43

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Россияне стали жить дольше

URA.Ru11:16

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

ТАСС10:43

Скворцова заявила об увеличении продолжительности жизни до 73,7 года

Коммерсантъ12:00

Скворцова заявила о росте продолжительности жизни с опережением плана

РБК11:43

Продолжительность жизни в России выросла до 73,7 года

Московский Комсомолец10:45

В России существенно увеличилась продолжительность жизни

Взгляд.ру10:37

Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова

Интерфакс - Россия10:24
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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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