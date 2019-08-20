Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 годаBFM.ru 10:48

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Показатель на 0,7 года превышает прошлогоднюю статистику за аналогичный период. При этом продолжительность жизни женщин в России составила и того больше — 78,5 года.
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с чего всё началось

Продолжительность жизни в России увеличилась до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
ТАСС10:43

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Россияне стали жить дольше

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В России существенно увеличилась продолжительность жизни

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Продолжительность жизни россиян увеличилась за полгода

Телеканал 360°11:21

Продолжительность жизни в России возросла предварительно

Газета.Ru10:50

Продолжительность жизни в РФ выросла в 2019-м больше чем на полгода - Скворцова

Интерфакс - Россия10:24
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
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В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
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Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
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Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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