Экономика
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в РоссииРоссийская газета 10:58
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет. Во вторник она выступила в Кремле с докладом на совещании с участием президента по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Происшествия
Два украинских моряка умерли на танкере в Черном море
Минувшей ночью на танкере «Магус» под флагом Панамы, который находился в Черном море в районе Тамани, произошло ЧП.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Среди захваченных у берегов Камеруна моряков оказались четверо россиян
В числе захваченных пиратами у берегов Камеруна моряков находятся четверо россиян, трое филиппинцев и один гражданин Украины, сообщила "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
С чем связаны заявления Трампа о возможной покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в его администрации действительно обсуждался вопрос приобретения Гренландии.
Обновлено в 03:18
Экономика
Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков.
Обновлено в 10:24
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Англии врачи посчитали мальчика здоровым, он вернулся домой и умер
В Великобритании отец скончавшегося девятилетнего мальчика намерен обратиться в суд из-зи смерти ребенка — врачи посчитали, что школьник здоров и отпустили его домой, но через четыре дня он умер.
Обновлено в 10:28
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Политика
Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:04
Политика
Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 12:35
Транспорт
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Лукашенко назвал главные достижения властей Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает заслугу властей в том, что страной не правят олигархи, а бандиты не поделили страну.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки
Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В оренбургском кафе ликвидировано открытое горение
Открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге ликвидировано.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Политика
Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции
Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15