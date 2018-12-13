Здоровье
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о вреде для здоровья рациона питания жителей страны. Она подчеркнула, что представители мужского населения стали вдвое больше страдать от ожирения.
Известия12:19
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В российской популяции в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 лет - 36% и 52% соответственно. За последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12% до 27%
— Вероника Скворцова, российский политикЦарьград 11:32
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Здоровье
Противогельминтные препараты помогут бороться с распространением ВИЧ
Причину, по которой распространение ВИЧ в Африке не удается сдерживать в той мере, как это происходит в европейских странах, видят в паразитах-шистосомах ученые США, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases, 13 декабря сообшает РИА Новости.
Обновлено в 17:32
Здоровье
Почти четверти женщинам в России при родах делают кесарево сечение
В России 23% женщин при родах делают кесарево сечение, сообщила журналистам директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Обновлено в 11:12
Здоровье
В соцсетях запущен флешмоб #ракнезаразен
Благотворительный фонд Андрея Павленко запустил флешмоб #ракнезаразен, чтобы избавиться от предубеждений об онкологических заболеваниях.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Из-за пневмонии школа под Воронежем закрылась на карантин
В поселке Отрадное под Воронежем среднюю школу закрыли на карантин. Причиной такой меры стала вспышка пневмонии среди учащихся.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Волгоградская область закупит для кардиослужбы новые ангиографы
Кардиологическая помощь в Волгоградской области выходит на новый уровень.
Обновлено в 05:09
Здоровье
В Тульской области заработал онкопатруль
В Тульской области начал работать проект «Онкопатруль71», цель которого – раннее выявление онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Для спасения Богдана Доротова не хватает 1 241 762 руб
Если вы решили спасти Богдана Доротова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 17:43
Здоровье
Олега Иванинского ждет кресло главврача новосибирского онкодиспансера
По информации НДН.инфо, сегодня в правительстве Новосибирской области на должность главного врача областного онкодиспансера назначили экс-минитра здравоохранения Олега Иванинского.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Минздрав: В 2019 году вырастут тарифы на лечение для пожилых по ОМС
Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, утвердил программу государственных гарантий на бесплатное лечение в период 2019-2021 годов.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Ученые: новогодние праздники могут нести смертельную опасность
Шведские медики провели исследование и заявили, что вероятность заполучить инфаркт повышается примерно на 15% во время Нового года, Рождества и других праздников.
Обновлено в 07:02
Здоровье
«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове
Специалисты фельдшерско-акушерского пункта в селе Славковичи Порховского района сняли электрокардиограмму сердца.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Отказ от прививок привел к росту заболеваний в Краснодарском крае
Специалисты признают, что по сравнению с предыдущими годами уровень заболеваемости корью в регионе существенно вырос: в 2016 году в крае не было ни одного случая кори, в 2017 году — два случая (оба заболевших — жители Москвы, приехавшие в Сочи на отдых).
Обновлено в 03:20
Здоровье
Стойки с антисептиком могут появиться в транспорте Москвы
В транспорте Москвы могут появиться стойки с антисептическим гелем для снижения риска появления инфекционных заболеваний у горожан.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Радий Хабиров провёл совещание в формате «Здравчас»
Сегодня Радий Хабиров провел тематическое совещание "Здравчас", на котором было озвучено, что фельдшеры ФАПов могут открывать больничные листы.
Обновлено в 09:09
Здоровье
В Калининградской области заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют среди смертельных болезней
В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» у министра здравоохранения Александра Кравченко ведущая Елена Волова спросила, от каких болезней калининградцы умирают чаще всего.
Обновлено в 15:54