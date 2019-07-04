Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100Газета.Ru 05:09

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Скворцова попросила вместо SSJ100 закупить Минздраву французский Falcon

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X. Копия письма министра есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минздраву.
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