Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия вчера в 17:14

Выйти мы должны за 5 лет на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 человек. Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного мужского населения, мы будем всё равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти.

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин.

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