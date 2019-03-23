Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия вчера в 17:14
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин.
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Выйти мы должны за 5 лет на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 человек. Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного мужского населения, мы будем всё равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти.
— Вероника Скворцова, российский политикКлопс 03:33
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