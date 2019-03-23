Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия вчера в 17:14

Выйти мы должны за 5 лет на 530. Показатель в Евросоюзе — 200-230 человек. Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного мужского населения, мы будем всё равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти.

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