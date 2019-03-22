Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия 17:14

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин.
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Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Известия17:14

Глава Минздрава заявила о возможности предотвращения 40% смертей в России

Взгляд.ру11:09

Вероника Скворцова заявила, что более 40% смертей в России можно предотвратить

БИЗНЕС Online12:17

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Московский Комсомолец11:26

Скворцова назвала главную причину мужской смертности в России

РИА Новости16:09

Скворцова: около 40% смертей в России можно предотвратить

RT на русском10:42

Около 40% смертей в РФ можно предотвратить - Скворцова

Независимая газета10:32
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Футбол

Португалия и Украина сыграли вничью

Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
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Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
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Теннис

Касаткина одержала первую победу за месяц и третью – в сезоне

В третьем круге четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» сыграет с трехкратной чемпионкой Майами Винус Уильямс.
Обновлено в 16:26
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Пакистан стремится к диалогу с Индией – посол

Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла заявил, что Исламабад хочет урегулировать конфликт с индийской стороной путем диалога.
Обновлено в 10:24
Здоровье

2 миллиона рублей раздадут лучшим врачам и медработникам Севастополя

Почти 2 миллиона рублей получат лучшие севастопольские медработники. Такое решение приняли в городском Правительстве в пятницу.
Обновлено в 11:41
Политика

На Украине отреагировали на визит кандидата в президенты в Москву

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко подвергся критике на родине за визит в Москву и переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:52
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Происшествия

Автобус с туристами загорелся в Китае

В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае

В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.
Обновлено в 11:42
Политика

В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию

Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 03:55
Авто

Porsche представил новый Cayenne Coupe

В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
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Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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Шоу-бизнес

"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову

Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Общество

Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева

Как передает телеканал «Дождь», ранее в эфире программы Hard Day's Night телеведущий Максим Галкин не согласился с претензиями Алексея Навального к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за дорогой итальянской недвижимости.
Обновлено в 08:49
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Сборная Франции обыграла команду Молдавии

Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.
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Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
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Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
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Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
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Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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