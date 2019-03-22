Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия 17:14
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин.
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Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
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Посол Пакистана в Москве Кази Халилулла заявил, что Исламабад хочет урегулировать конфликт с индийской стороной путем диалога.
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Здоровье
2 миллиона рублей раздадут лучшим врачам и медработникам Севастополя
Почти 2 миллиона рублей получат лучшие севастопольские медработники. Такое решение приняли в городском Правительстве в пятницу.
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Политика
На Украине отреагировали на визит кандидата в президенты в Москву
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко подвергся критике на родине за визит в Москву и переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
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«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
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Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Происшествия
Автобус с туристами загорелся в Китае
В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае
В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.
Обновлено в 11:42
Политика
В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане
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Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 03:55
Авто
Porsche представил новый Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
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Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
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Общество
Навальный объяснил Галкину свои претензии к виллам Соловьева
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Обновлено в 08:49
Футбол
Сборная Франции обыграла команду Молдавии
Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 17:35
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Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки
Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
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Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
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Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
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