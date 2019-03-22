Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в РоссииИзвестия 17:14
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава ведомства также указала способ достижения этого результата — усилия по изменению отношения к алкоголю молодых мужчин.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Футбол
Кьеллини: «Манчини принес в сборную Италии энтузиазм, спокойствие и веру»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что принес в команду главный тренер Роберто Манчини.
Обновлено в 18:19
Политика
Трамп отменил новые санкции против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР.
Обновлено в 16:55
Политика
ЦИК отказал КПРФ в передаче мандата Грудинину
Центризбирком РФ отказал в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 06:41
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии
Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Авто
Следующий Porsche Cayenne может стать электромобилем
Напомним, ранее в Porsche объявили о намерении сделать электромобиль из нового кроссовера Macan, одновременно сохранив в производстве версию с бензиновым мотором.
Обновлено в 08:05
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Экономика
«Россети» намерены сделать энергетику Северной Осетии безубыточной
Во Владикавказе прошло правительственное совещание, в рамках которого руководитель республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров и глава «Россетей» Павел Ливинский подняли вопрос, касающийся выработки совместного плана по улучшению регионального электроснабжения.
Обновлено в 15:13
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
Обновлено в 11:28
Футбол
Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию
Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Обновлено в 14:14
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку
В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Футбол
AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно
По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Космос
Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети
В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Пентагон разрабатывает аналог R2-D2 из «Звёздных войн»
Согласно информации, опубликованной ресурсом C4ISRNET, Ропер сравнил Skyborg с роботом R2-D2 из "Звездных войн", верным дроидом Люка Скайуокера, помогавшим последнему вести бой на космическом X-Wing из своего места за кабиной пилота.
Обновлено в 02:54
Культура
«Эрарта» ответила на стринги в Третьяковской галерее красными трусами
Петербургский музей современного искусства «Эрарта» с юмором отнесся к инциденту в Третьяковской галерее, по залам которой разгуливал мужчина в стрингах, разрисованный рунами.
Обновлено в 15:05
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено в 13:56